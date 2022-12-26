В России выросло число украинских шпионов, которые имеют доступ к любой информации, сказал генерал-майор.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что с 24 февраля внутри ГУР не нашли ни одного предателя.

Об этом генерал-майор рассказал в интервью Liga.net. Он отметил, что на территории РФ стало больше украинской агентуры.

"Ни одного предателя мы так и не обнаружили. У нас внутренняя безопасность постоянно работает. Примеры неподобающего отношения к, скажем так, сохранению гостайны – всякие случаи бывают. Но в большинстве случаев - это служебная неосторожность, когда какую-то информацию кто-то может переслать мессенджером. А она становится достоянием врага, который перехватывает этот сигнал. Такие случаи бывают, к сожалению. Это общая проблема всех наших органов власти", - сказал Буданов.

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Также глава разведки добавил, что в России выросло количество украинских шпионов, которые имеют доступ к любой информации.

Ранее Буданов описал процесс будущей деоккупации Крыма. Ожидается, что это будет смесь дипломатии с военной силой. Еще раньше генерал-майор описал, как будет разваливаться РФ. "От России отсоединятся определенные регионы...Москва будет выплачивать репарации нам, как только режим падет, все это посыплется", - говорил Буданов.

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