Буданов участвовал в ключевом этапе операции в Волчанске, - разведчик

Его присутствие поддерживает бойцов и добавляет им мотивации, признался военный.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов лично участвовал в операции по освобождению Волчанского агрегатного завода. Об этом рассказал командир подразделения "Стугна" спецподразделения Тимура ГУР МОУ с позывным "Линукс" в эфире телемарафона.

Эта операция позволяет говорить о перспективах освобождения севера Харьковщины, ведь агрегатный завод был важной опорной точкой. Важным этапом миссии стало незаметное для врага накопление украинских сил и средств в районе проведения боевой задачи.

"Это как раз классика операций для спецподразделений. Это сложная многоэтапная операция, к выполнению которой были привлечены большие силы: и беспилотных систем, и артиллерии, и личного состава, который имеет опыт зачистки подобных зданий. Поэтому это была задача для нас, и мы ее выполнили полностью", - отметил "Линукс".

Разведчик раскрыл некоторые детали об этой операции. Одним из важных факторов при осуществлении миссии было четкое взаимодействие между задействованными в штурме группами спецподразделения Тимура - "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Террор". По его словам, операция длилась несколько недель. Каждое из подразделений имело свою специфику работы. Удалось соблюсти координацию.

По словам разведчика, Буданов был со своими подчиненными на ключевом этапе операции в Волчанске:

Ни для кого не секрет, что Кирилл Алексеевич Буданов часто непосредственно участвует в операциях. Конкретно в этой операции он был с нами в ключевой момент, на ключевом этапе. Несколько суток присутствовал, непосредственно руководил операцией. Безусловно, это поддерживает бойцов, дает им мотивацию, что высшее командование знает о проблемах и ситуациях, которые можно оперативно решить. Это дает результат наших операций".

Освобождение Волчанского агрегатного завода

Как сообщал УНИАН, 24 сентября бойцы Главного управления разведки Министерства обороны зачистили все здания Волчанского агрегатного завода от российских захватчиков.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк отмечал, что во время операции украинской разведки по зачистке Волчанского агрегатного завода главари российских солдат понимали безнадежность возвращения контроля над объектом, однако все равно заставляли оккупантов сопротивляться.

Представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев сказал, что российские захватчики пытаются уничтожить агрегатный завод в Волчанске огнеметной системой и управляемыми авиационными бомбами.

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