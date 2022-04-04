Глава Госдепа назвал действия россиян в Украине "жестокостью против гражданского населения, которого не было в Европе десятилетиями".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдепартамент поможет задокументировать любые зверства, которые российские военные совершили против гражданского населения Украины.

Об этом Блинкен заявил в эфире телеканала CNN.

"Вы не можете не видеть в этих изображениях удара под дых. С момента агрессии мы вышли и сказали, что российские войска совершили военные преступления, и мы работаем над тем, чтобы задокументировать это, чтобы передать информацию, которую имеем, соответствующим организациям. И за это должна быть ответственность", - сказал госсекретарь США.

На вопрос журналиста, совершают российские войска геноцид украинцев, Блинкен ответил: "Мы будем тщательно проверять и документировать все, что мы видим, соберем все это вместе, убедимся, что соответствующие учреждения и организации, которые следят за этим, в том числе Государственный департамент, имеют все, что им нужно, чтобы точно оценить, что произошло в Украине, кто несет ответственность и к чему это приводит".

Глава Госдепа назвал действия россиян в Украине "жестокостью против гражданского населения, которого не было в Европе десятилетиями".

"Необходимо привлечь виновных к ответственности. И я думаю, что самое главное - то, что мы не можем быть равнодушны к произошедшему... Это - реальность, это происходит ежедневно, пока длятся российские зверства против Украины", - заявил он.

"Бучанская резня": что известно о зверствах оккупантов на Киевщине

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. Дмитрий Комаров показал ужасные кадры из Бучи и рассказал, что жители просто плачут, когда видят хлеб. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

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