Правительство США стремится к установлению ответственности, используя все доступные инструменты.

Посольство США в Украине прокомментировало военные преступления российских оккупантов в Буче и других освобожденных городах на Киевщине.

Об этом говорится в сообщении Посольства в Twitter.

"Фото из Бучи и других районов, покинутых путинскими силами, ужасные. Правительство США стремится к установлению ответственности, используя все доступные инструменты. Мы не можем молчать, мир должен знать о том, что произошло, и мы все должны действовать", - говорится в сообщении.

Фото из Бучи и других районов, покинутых путинскими силами, ужасны. Правительство США стремится к установлению ответственности, используя все доступные инструменты. Мы не можем молчать, мир должен знать о том, что произошло, и мы все должны действовать. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 3, 2022

Зверства оккупантов в Буче

Как сообщал УНИАН, 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что ВСУ выгнали российских оккупантов.

Отступая, они минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

На улицах города обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что российские солдаты насиловали, издевались и пытали людей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийцы, палачи, насильники и мародеры, которые называют себя армией, заслуживают только смерти после того, что сделали.

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