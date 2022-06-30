Вооруженные Силы Украины могут рассчитывать на значительное количество бронетранспортеров VAB (Véhicule de l'Avant Blindé - передовая бронированная машина) от Франции. Именно такое заявление сделал министр обороны страны Себастьен Лекорню, который добавил, что бронемашины будут идти с оружием.
В то же время, передача партии VAB со стороны Франции выглядит вполне логичным шагом. Во-первых, из-за большого количества этих бронетранспортеров на вооружении – более 2000 машин в строю. А во-вторых – французская армия сейчас производит их замену на более современные машины. То есть их передача не создает угрозы обороноспособности страны и поэтому речь может идти действительно о значительном количестве машин.
Возможности VAB
Сразу необходимо отметить, что VAB – это далеко не новая бронемашина. Ее разработка была осуществлена в начале 70-х годов компанией Renault, а первые машины встали в строй в 1976 году.
Концептуально это легкий бронетранспортер, который создавался под требования того времени, а также с учетом того, что это массовая машина. Поэтому его главной задачей является только транспортировка бойцов к полю боя. Он способен перевозить до 10 человек в десантном отделении, которые десантируются через дверь в корме.
Базовая броня VAB защищает только от пуль легкого стрелкового вооружения, а в качестве вооружения – 12,7-мм пулемет в открытой турели с бронещитом. Также в базовой версии отсутствуют современные противоминные меры, как противоминные сиденья. В то же время машина может форсировать водные помехи вплавь.
Несмотря на вес в 14 тонн, французский бронетранспортер создан по колесной формуле 4х4. Что необычно, если сравнить его с советскими БТРами того же времени с колесной формулой 8х8. Также следует отметить, что, несмотря на существование VAB в версии 6х6, французская армия использует исключительно вариант 4х4, в то время, когда 6х6 предлагается на экспорт.
Дизельный двигатель, размещаемый между водительским и десантным отделением, смещен на левую сторону машины, что позволило создать коридор между двумя отделениями машин. Мощность силовой установки составляет 320 л.с., что позволяет разгоняться VAB до 110 км/ч.
Особенности VAB
За время своего существования VAB прошел несколько модернизации, в ходе которых он получил новую автоматическую трансмиссию, усиленные тормоза, автоматическую подкачку колес, а также усиление бронирования. Обновление брони было осуществлено путем установки керамических панелей, введения противоминных сидений и других мер по усилению защиты от фугасов. Такая броня из-за роста веса уже делает невозможным форсирование водных помех.
Некоторые машины получили дистанционно управляемый боевой модуль, оснащенный современной системой управления огнем и прицелами. Но его вооружение осталось пулеметным.
Учитывая колесную формулу 4х4 и вес в 14 тонн и несколько больше в версии с усиленным бронированием и боевым модулем, вполне логично возникает вопрос о проходимости VAB. Доступные видео по тренировкам водителей этих бронетранспортеров вполне иллюстративно демонстрируют, что даже на не сильно тяжелых почвах и склонах похвастаться французскому бронетранспортеру нечем.
Кроме того, машины 4х4 при отрыве одного из колес уже не могут продолжать движение, в отличие от машин 6х6 или 8х8. Но, как и уровень проходимости, это справедливо и к современным бронеавтомобилям с колесной формулой 4х4, имеющим схожий вес.
В итоге, считать VAB современной военной техникой сложно. В то же время сейчас Вооруженные Силы Украины нуждаются в значительном количестве бронетехники, в том числе и бронетранспортерах. Поэтому помощь Франции будет более чем актуальна.
Бронетранспортер VAB - характеристики
- Экипаж: 2 человека + 10 человек десанта
- Вес: 14 т (в версии с дополнительным бронированием – больше)
- Двигатель: 320 л.с.
- Максимальная скорость: 110 км/ч
- Вооружение: пулемет 12,7 мм