VAB – основной бронетранспортер армии Франции, который находится в строю уже более 45 лет.

Вооруженные Силы Украины могут рассчитывать на значительное количество бронетранспортеров VAB (Véhicule de l'Avant Blindé - передовая бронированная машина) от Франции. Именно такое заявление сделал министр обороны страны Себастьен Лекорню, который добавил, что бронемашины будут идти с оружием.

В то же время, передача партии VAB со стороны Франции выглядит вполне логичным шагом. Во-первых, из-за большого количества этих бронетранспортеров на вооружении – более 2000 машин в строю. А во-вторых – французская армия сейчас производит их замену на более современные машины. То есть их передача не создает угрозы обороноспособности страны и поэтому речь может идти действительно о значительном количестве машин.

Возможности VAB

Сразу необходимо отметить, что VAB – это далеко не новая бронемашина. Ее разработка была осуществлена ​​в начале 70-х годов компанией Renault, а первые машины встали в строй в 1976 году.

Концептуально это легкий бронетранспортер, который создавался под требования того времени, а также с учетом того, что это массовая машина. Поэтому его главной задачей является только транспортировка бойцов к полю боя. Он способен перевозить до 10 человек в десантном отделении, которые десантируются через дверь в корме.

Базовая броня VAB защищает только от пуль легкого стрелкового вооружения, а в качестве вооружения – 12,7-мм пулемет в открытой турели с бронещитом. Также в базовой версии отсутствуют современные противоминные меры, как противоминные сиденья. В то же время машина может форсировать водные помехи вплавь.

Несмотря на вес в 14 тонн, французский бронетранспортер создан по колесной формуле 4х4. Что необычно, если сравнить его с советскими БТРами того же времени с колесной формулой 8х8. Также следует отметить, что, несмотря на существование VAB в версии 6х6, французская армия использует исключительно вариант 4х4, в то время, когда 6х6 предлагается на экспорт.

Дизельный двигатель, размещаемый между водительским и десантным отделением, смещен на левую сторону машины, что позволило создать коридор между двумя отделениями машин. Мощность силовой установки составляет 320 л.с., что позволяет разгоняться VAB до 110 км/ч.

Особенности VAB

За время своего существования VAB прошел несколько модернизации, в ходе которых он получил новую автоматическую трансмиссию, усиленные тормоза, автоматическую подкачку колес, а также усиление бронирования. Обновление брони было осуществлено путем установки керамических панелей, введения противоминных сидений и других мер по усилению защиты от фугасов. Такая броня из-за роста веса уже делает невозможным форсирование водных помех.

Некоторые машины получили дистанционно управляемый боевой модуль, оснащенный современной системой управления огнем и прицелами. Но его вооружение осталось пулеметным.

Учитывая колесную формулу 4х4 и вес в 14 тонн и несколько больше в версии с усиленным бронированием и боевым модулем, вполне логично возникает вопрос о проходимости VAB. Доступные видео по тренировкам водителей этих бронетранспортеров вполне иллюстративно демонстрируют, что даже на не сильно тяжелых почвах и склонах похвастаться французскому бронетранспортеру нечем.

Кроме того, машины 4х4 при отрыве одного из колес уже не могут продолжать движение, в отличие от машин 6х6 или 8х8. Но, как и уровень проходимости, это справедливо и к современным бронеавтомобилям с колесной формулой 4х4, имеющим схожий вес.

В итоге, считать VAB современной военной техникой сложно. В то же время сейчас Вооруженные Силы Украины нуждаются в значительном количестве бронетехники, в том числе и бронетранспортерах. Поэтому помощь Франции будет более чем актуальна.

Бронетранспортер VAB - характеристики