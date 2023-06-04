Эксперт подчеркнул, что российские военные усваивают уроки и меняются.

Наибольшей опасностью для Украины в войне с российскими оккупантами является предоставление врагу времени, поскольку его РФ использует для усиления своих возможностей. Такое мнение высказал британский эксперт, полковник в отставке Глен Грант.

"В начале войны человеческие ресурсы регулярной армии РФ оставляли желать лучшего. Но сейчас, похоже, происходит то, что российская армия усваивает уроки и совершенствуется. Они по-прежнему используют призывников и других в качестве пушечного мяса. Но если говорить о солдатах регулярной армии, они постоянно становятся лучше. И я бы даже сказал, что в некоторых сферах они усваивают уроки и меняются быстрее, чем украинские войска, что очень тревожно", – заявил Грант в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, многие российские солдаты используют винтовки времен Первой мировой и старую технику из-за нехватки вооружения. Однако даже старая пушка способна на многое. Кроме того, по прогнозу британского эксперта, Россию ждет серьезный дефицит специалистов, которые знают, как пользоваться танками, бронетехникой – проблемы с этим возникли уже сейчас.

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"Если Украина сможет держать их под своим давлением, они лучше не станут. Самое опасное для Украины – давать России время. Ведь каждый раз, когда вы даете России время, они становятся лучше. Поэтому с момента контрнаступления и до конца войны, их следует держать в тисках, без возможности переводить дух. Ведь восстанавливаются они потому, что у них много чего есть. У них много людей", – добавил эксперт.

При этом россиянам не хватает хороших командиров. Также не хватает таких вещей, как радиоприемники, ночные прицелы и т. д.

"Им этого все еще не хватает, но не будем забывать, что в России также есть волонтеры, которые поддерживают их так же, как и в Украине. Эти волонтеры покупают необходимое для российской армии, так как это делают украинцы для ВСУ. Поэтому особо акцентирую, что время – это единственная вещь, которую мы не должны им давать", – резюмировал Глен Грант.

Война в Украине: важные новости

Вечером 3 июня российские оккупанты атаковали пригород Днепра. По состоянию на 23:40 было известно о 20 пострадавших, из них 5 – дети. В ОВА отметили, что 17 пострадавших госпитализированы. Также продолжается разбор завалов разрушенного дома – там может находиться ребенок.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что даже несмотря на постоянные ракетные удары и атаки дронами по Украине со стороны РФ, планы по контрнаступлению ВСУ остаются в силе. По его словам, целью этих обстрелов является, в частности, остановка украинского контрнаступления.

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