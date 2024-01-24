По словам чиновника. время реагирования российской армии на данный момент на разведывательные удары составляет от трех до шести минут, и со временем оно уменьшается.

Сокращение времени реагирования на разведывательные удары, заполнение линии фронта плотно установленными минными полями и противотанковыми средствами, а теперь еще и два года уроков ведения боевых действий сделали российскую армию гораздо более мощной силой. И эти новые изменения в операциях российской армии сделали длительное контрнаступление Украины "тяжелым", рассказал высокопоставленный чиновник оборонного ведомства Великобритании.

Как пишет Breaking Defence, он пояснил, что, несмотря на менее изощренную российскую тактику, такую как установка мин друг на друга для поражения машин разминирования, ее оборонительные линии "хорошо построены, хорошо защищены и хорошо замаскированы".

Чиновник также отметил, что российская армия продемонстрировала, "широко используя" удары беспилотников, что украинские инженерные и ремонтно-эвакуационные машины считаются "высокоценными целями" и добавил, что разведывательные удары также улучшились.

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"Мы считаем, что время реагирования (российской армии) на данный момент (на разведывательный удар) составляет от трех до шести минут, и со временем он улучшается", - сообщил британский чиновник.

По его словам, российский прогресс привел к тому, что Украина прибегает к тактике, методам и процедурам, которые больше соответствуют эпохе Второй мировой войны, что заставляет украинскую армию полагаться на танки, которые "преимущественно" берут на себя огневое прикрытие для защиты пехоты.

В то же время украинские солдаты сталкиваются с "тяжелой работой по устранению препятствий, мина за миной, заграждение за загородой", - поделился чиновник.

Как отметил чиновник, война в Украине продемонстрировала, что комбинированные вооружения остаются "единственным способом одержать победу над решительным врагом", и признал, что сочетание "старых и новых технологий" доминирует в боевых действиях с обеих сторон.

Искусственный интеллект, машинное обучение, космическая разведка, наблюдение и разведка, а также распространение данных из открытых источников также сильно повлияли на конфликт, предположил чиновник, добавив, что наступательные операции "значительно сложнее проводить", чем оборонительные действия.

Вйна в Украине-что известно

В Пентагоне считают, что есть реальная угроза поражения Украины в развязанной Россией войне, если Киеву прекратят поставлять оружие. Такое тревожное заявление во время брифинга сделал генерал-майор, представитель Минобороны Штатов Пэт Райдер, отвечая на вопрос, "проигрывают ли они (украинцы), если не получат больше оружия":

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также заявил, что ситуация на фронте очень серьезная, возможно, даже более серьезная, чем она была в начале российского вторжения почти два года назад, из-за недостатка поставок боеприпасов.

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