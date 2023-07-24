"Панцирь-С1" на крыше штаб-квартиры Минобороны в Москве не смог сбить упавший за 300 метров дрон.

"Панцирь-С1" на крыше штаб-квартиры Минобороны в Москве не смог сбить один из атаковавших российскую столицу беспилотников, хотя находился от точки удара менее чем в 300 метрах. Об этом пишет российская служба "Радио Свобода".

Как пишет издание, публикации в соцсетях и спутниковые снимки подтверждают, что зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С1", размещенный на крыше штаб-квартиры Минобороны в конце 2022 года, по-прежнему находится там.

При этом, как отмечали российские Телеграм-каналы, во время сегодняшней атаки беспилотник ударил по комплексу зданий Минобороны по адресу Комсомольский проспект, 18. До места расположения "Панциря-С1" от этой точки – менее 300 метров.

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В то же время, "Радио Свобода" утверждает, что никаких свидетельств работы "Панциря" утром в понедельник очевидцы не заметили.

Атака дронов на Москву - что известно

Сегодня утром Москву атаковали два неизвестных беспилотника. В России отметили, что якобы дроны были уничтожены с помощью систем РЭБ. Фрагменты одного из дронов нашли возле здания, которое находится недалеко от Министерства обороны Российской Федерации.

Москва традиционно обвинила в атаке Украину, однако пока украинские военные не подтвердили, что дроны были запущены Силами обороны.

Ранее в Москве на крышах зданий начали размещать ЗРК "Панцирь-С1"

В частности, их заметили на крышах Минобороны РФ и одного из бизнес-центров.

При этом в ВСУ высмеяли такие действия россиян, заявив, что в нормальных странах оборону организуют по-другому.

Панцирь С-1 - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРК) наземного и морского базирования. Он предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных объектов и районов, в том числе подвижных.

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