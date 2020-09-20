Один боец ВСУ сил получил пулевое сквозное ранение в ногу.

За минувшие сутки, 19 сентября, российские боевики на Донбассе трижды нарушили режим тишины. Один украинский боец получил пулевое ранение.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в районе Песков враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Один боец ​​ВСУ сил получил пулевое сквозное ранение в ногу, он госпитализирован.

Еще одно применение противником стрелкового оружия зафиксировано вблизи Павлополя. Кроме того, нарушение достигнутых 27 июля договоренностей зафиксировано в районе Водяного. На этом участке замечен пролет вражеского БПЛА типа «МЕВИК-2» с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ беспилотник был подавлен.

Отмечается, что украинские военные не отвечали на провокации и не открывали огонь. С начала текущих суток, 20 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

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Автор: Дмитрий Захаров