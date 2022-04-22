Бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" за сутки ликвидировали до 130 российских оккупантов. Кроме этого, военные уничтожили немало единиц вражеской техники.
Об этом сообщается на Facebook-странице ОТУ "Восток".
Согласно сообщению, сегодня российские войска совершили 3 атаки. Отмечается, что наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники.
"В результате чего был уничтожен склад с топливом и боеприпасами", - сказано в сообщении.
Потери врага составили:
- личного состава - до 130,
- танков – 3,
- БМП-3,
- БТР-4,
- ББМ-1,
- АТ-13,
- БПЛА-2.
Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне завершают определять места для главных ударов на востоке. Об этом свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника и непрерывные наступательные действия на отдельных направлениях