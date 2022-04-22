Кроме того, был уничтожен склад с топливом и боеприпасами, а также много единиц вражеской техники.

Бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" за сутки ликвидировали до 130 российских оккупантов. Кроме этого, военные уничтожили немало единиц вражеской техники.

Об этом сообщается на Facebook-странице ОТУ "Восток".

Согласно сообщению, сегодня российские войска совершили 3 атаки. Отмечается, что наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники.

"В результате чего был уничтожен склад с топливом и боеприпасами", - сказано в сообщении.

Потери врага составили:

личного состава - до 130,

танков – 3,

БМП-3,

БТР-4,

ББМ-1,

АТ-13,

БПЛА-2.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне завершают определять места для главных ударов на востоке. Об этом свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника и непрерывные наступательные действия на отдельных направлениях

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