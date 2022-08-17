Захватчики около часа обстреливали позиции защитников, пока не прилетело в ответ.

Разведывательная боевая группа К2, которая принадлежит к фронтовой 54-й ОМБр, показала очередное зрелищное уничтожение оккупантов, которые обстреливали украинские позиции и мирное население из миномета.

Видео опубликовали на ютуб-канале бригады.

Продолжаем показывать вам очередной вояж незваных "туристов", которые заблудились в окрестностях украинского города Марьинка Донецкой области – говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько точных выстрелов артиллерии ВСУ уничтожили 120-мм миномет оккупантов и их склад боеприпасов. А парочка российских "туристов" получила билет на концерт своего любимого певца кобзона.

Что известно о потерях врага в Украине

За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего же потери россиян в личном составе достигают около 44 100 человек.

Накануне издания Washington Post обнародовало новые подробности тайных планов Путина перед вторжением в Украину. Российский диктатор хотел захватить большую часть страны, "взять" Киев за три дня и убить Зеленского, "если нужно".

Издание пишет, что Путин рассчитал, что его попытка захватить Украину вызовет у Запада возмущение, но не конкретные действия. Это было связано со многими факторами – желанием США избежать новых войн, после Афганистана, пандемия, увольнением с должности канцлера Германии Ангелы Меркель, выборами президента во Франции и экономическим спадом после Brexit в Великобритании.

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