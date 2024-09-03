Военнослужащий вернулся после четырехдневной миссии на российской территории.

Военнослужащих, принимающих участие в операции ВСУ в Курской области, заранее не предупреждали, куда их перебрасывают и что они собираются предпринять, пишет The Guardian.

"В то время все было как в тумане, и только потом, когда выходишь, понимаешь, где ты только что был и что делал", - рассказал один из военнослужащих Сил специальных операций ВСУ Артем, возвращаясь после четырехдневной миссии на территории РФ.

Отмечается, что плодами их работы стали добытые Документы включали секретные документы российского министерства внутренних дел и военные приказы, изъятые из официальных зданий в городе Суджа и из заброшенных российских окопов неподалеку.

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"Вторжение Украины в Россию, которое длится уже четвертую неделю, было шокирующим по своей дерзости и бросило неожиданный вызов Кремлю… Даже несмотря на то, что украинские войска подвергаются постоянному давлению на других участках линии фронта, рывок в Россию дал столь необходимый моральный подъем в Украине после месяцев непрекращающихся мрачных новостей", - говорится в публикации.

Указывается, что многие в Киеве также видят в операции послание международным партнерам Украины на фоне разговоров о вероятных переговорах с Москвой.

В любом случае сейчас операция остается символом украинского успеха на поле боя, пишет издание.

"Мы можем использовать ее для создания буферной зоны на границе, чтобы сократить нападения на нас. И, как минимум, у нас есть пленные для обмена, и мы дали нашему населению повод для радости", - отметил боец Артем.

Операция ВСУ в Курской области России - актуальное

Напомним, американский журнал Foreign Affairs описал лучший сценарий операции ВСУ в Курской области.

Он предполагает, что украинские силы смогут сдержать наступление России на Донбассе до своих пусть и небольших успехов и удержать при этом захваченную российскую территорию "с устойчивым военным обязательством".

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