У мужчины была депрессия. Он говорил сослуживцам, что хочет свести счеты с жизнью.

В Крыму покончил с собой "мобик" из-за страха возвращаться на фронт.

Как сообщает "Осторожно, новости", вчера вечером на берегу Северо-Крымского канала обнаружили тело мужчины. Личность погибшего установили - им оказался 43-летний мобилизованный из Волгограда Андрей А.

Мужчина проходил службу в бригаде морской пехоты в Севастополе, участвовал в войне против Украины. Сослуживцы мобилизованного утверждают, что в последнее время он находился в сильной депрессии, говорил о том, что не хочет снова ехать в зону боевых действий и думает о самоубийстве.

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"Несколько дней назад он самовольно покинул часть, командование пыталось найти его самостоятельно. По предварительным данным, причиной смерти стала потеря крови. На шее мужчины обнаружили рану, рядом с ним лежал складной нож, бутылка алкоголя и снотворное", - пишет канал.

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Кто не убивает себя сам, того "минусуют" украинские воины. Недавно в Украине ликвидировали оккупанта с "нефартовой фамилией" - Киллера Евгения. Он был "мобиком". На фронт киллер попал осенью 2022 года и занимал должность командира гранатометного отделения взвода огневой поддержки.

Перед этим в Украине "задвухсотили" оккупанта, который был командиром артустановки без знаний и навыков.

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