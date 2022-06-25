Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Сегодня, 25 июня, на Донетчине в результате российских обстрелов погибли трое гражданских, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщает председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

"За 25 июня россияне убили трех мирных жителей Донетчины: в Бахмуте, Нью-Йорке и Первомайском. Еще 2 человека получили ранения", - отметил он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что сейчас невозможно установить точное количество жертв во временно оккупированном Мариуполе и Волновахе.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты обстреляли пожарную часть в Донецкой области, нарушив Женевскую конвенцию. В результате обстрела четверо спасателей получили ранения.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у российских захватчиков нет личного состава для захвата всей Донецкой области. По его данным, оккупанты несут значительные потери на Изюмском направлении.

Между тем представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщает, что Россия задействовала в войне против Украины уже 105 батальонных тактических групп. Он считает, что их количество может возрасти, в зависимости от ситуации на поле боя.

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