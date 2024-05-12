Враг продолжает свои попытки продвинуться вглубь нашей территории.

Волчанск и все пункты северного приграничья Харьковской области практически круглосуточно находятся под вражеским огнем.

"Враг продолжает свои попытки продвинуться вглубь нашей территории. Наши воины по Слобожанскому направлению, по северу нашей территории отбили 13 вражеских атак. Враг атакует и Купянское направление. Там наши воины отбили 19 вражеских атак. Сейчас основная задача - стабилизировать линию фронта", - сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения. За эти сутки количество массированных артиллерийских и авиаударов увеличилось.

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"Волчанск, Липцы и все пункты северного приграничья - практически круглосуточно под вражеским огнем. Ситуация сложная. За сегодня поступила информация о двух пострадавших в Липцах и Волчанске - женщина 46 лет и мужчина 74 лет. Количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия - увеличилось. Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию", - отметил глава ОГА.

Он также подчеркнул, что эвакуация гражданского населения - не прекращается. По данным ОВА, в Волчанске остается до 500 человек.

Кроме того, он проинформировал, что за двое суток удалось обезопасить более 4000 человек.

Бои за Волчанск - последние новости

Командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский рассказал, что в Волчанске сложная ситуация. По его словам, в городе начались уличные бои.

Военный заявил, что первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в серую зону, по всей линии границы, которая в принципе не должна была быть серой.

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