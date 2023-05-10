Захватчик заметил беспилотник и начал жестами показывать желание сдаться.

В Бахмуте Силы обороны Украины взяли в плен российского оккупанта с помощью дрона. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

"Воины роты ударных БПЛА "Ахиллес" 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко взяли в плен российского военного благодаря дрону", - заявил он.

По словам Федорова, событие произошло в Бахмуте вчера, 9 мая.

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"Враг заметил беспилотник и начал жестами показывать желание сдаться. Пехота и разведчики сопровождали его вплоть до украинских позиций", - проинформировал министр.

Этот кейс, как добавил Федоров, доказывает, что дроны в сегодняшней войне играют очень важную роль. С помощью них осуществляется разведка, корректировка артиллерии, уничтожение техники и даже взятие оккупантов в плен.

Бои за Бахмут и Марьинку - что творится на фронте

Согласно утренней сводке Генштаба, российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там россияне провели 46 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка.

Продолжают продвигаться рашисты и в самом городе. Как отметил Институт изучения войны, русские продвинулись дальше в западной части города. По некоторым данным, подытожили аналитики, "вагнеровцы" безуспешно пытались прорваться к Хромовому и активно блокировать украинские наземные логистические линии в Бахмут.

В то же время наблюдается низкая мотивированность переброшенных в Бахмут уже в деградированном состоянии российских подразделений. Накануне был подтвержден побег из-под Бахмута 72-й бригады ВС РФ - это обнажило фланг "вагнеровцев" и повлекло "мясорубку" среди наемников Пригожина.

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