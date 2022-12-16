По словам бойца, российские оккупанты не смогут воплотить в жизнь свои цели и захватить Бахмут до Нового года.

Для того, чтобы улучшить тяжелую ситуацию на Бахмутском направлении, украинским военным необходимо дополнительное оружие и увеличение личного состава для возможности проводить ротации.

Как рассказал в эфире Апостроф TV младший лейтенант, командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Евгений Оропай, российские мобилизованные постоянно штурмуют украинские позиции, что истощает наших бойцов.

"Ситуация под Бахмутом может измениться, если нам подвезут больше танков, будут работать больше дул минометов и артиллерии, если будет работать авиация. Людей на этом направлении хватает, но не хватает для ротации. Ребята иногда по три-пять суток сидят в холодных окопах, недоедают, недогреваются, болеют. Сложная ситуация в том, что эти волны мобилизованных постоянно штурмуют наши позиции и это истощает наших собратьев. Постоянно по позициям работает артиллерия, танки, пехота забрасывает гранатами", – пояснил боец.

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Несмотря на это, Оропай считает, что российским оккупантам не удастся выполнить цели и захватить Бахмут до Нового года.

"Я считаю, что до Нового года они не выполнят своих целей взять Бахмут. У них нет возможностей сейчас зайти на 10-12 км вглубь территории и закрепиться там. До Нового года они будут толочься на своих позициях, а после этого, я надеюсь, что нам дадут подкрепление из тех военных, которые сейчас проходят обучение, которые помогут осуществить контрнаступление", – отметил он.

Бои за Бахмут: что известно

Воины Грузинского легиона ликвидировали штурмовую группу наемников ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута Донецкой области. Потери оккупантов составили около десятка захватчиков.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Бахмут имеет важное значение и если российские оккупанты его захватят, то сделают из этого "взятие Берлина".

13 декабря военнослужащий батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко заявил, что, несмотря на морозы, украинские военные продолжают удерживать Бахмут. Он отметил, что под Бахмутом "стабильно тяжело", и у врага есть определенные успехи. Однако скоро на украинские позиции подойдет подмога.

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