Также получили повреждения и разрушения частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты.

В результате обстрела Бахмута Донецкой области 6 января погибли два человека, еще 13 гражданских были ранены. Как сообщает Офис генпрокурора, начаты досудебные расследования по уголовным производствам из-за фактов нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 6 января оккупационные войска РФ совершили очередные артиллерийские обстрелы Бахмута и Бахмутского района.

"В результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще 13 человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что также получили повреждения и разрушения частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты.

Бои в Бахмуте - какая ситуация в городе на сегодня

С самого начала полномасштабного вторжения в Украину Россия думала, что с легкостью захватит Донецкую и Луганскую области. Часть этих регионов была оккупирована захватчиками еще в 2014 году, были созданы так называемые "ЛДНР".

Но после начала войны в 2022-м году оккупанты поняли, что им не захватить полностью Донетчину и Луганщину, пока рашистам поставили задачу захватить Бахмут. Город стал настоящей крепостью, украинские военные ежедневно отбивают по несколько атак путинских военных на город, он постоянно под огнем.

Зеленский заявлял, что Бахмут остается самой горячей точкой на всей линии фронта, которая простирается на более 1300 километров. А в Донецкой ОВА сообщали, что в результате боевых действий Бахмут разрушен более чем на 60 процентов.

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