С неба украинские защитники скорректировали артиллерийский огонь и плотно накрыли "посадку".

Бойцы 3-й Отдельной штурмовой бригады уничтожили скопление живой силы в лесополосе под Авдеевкой.

Видео, как украинские защитники выжигают "посадки" с оккупантами, обнародовано в Telegram 3-й ОШБр.

Как отмечается, с БПЛА было выслежено ночное движение вражеской пехоты в одной из лесополос возле Авдеевки.

"С неба бойцы скорректировали артиллерийский огонь и плотно накрыли "посадку", в которой зафиксировали скопление живой силы оккупантов. Выжженная земля и остатки пехоты противника - уничтожение врага на Авдеевском направлении бойцами 1-го САДн "Команды Выстрел", - говорится в комментарии к видео.

Бои под Авдеевкой - последние новости

Как сообщал УНИАН, в середине февраля в Авидевку было отправлено подкрепление для украинских защитников. В 3-й ОШБр впоследствии подтвердили, что их бойцы были срочно передислоцированы для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

Как известно, ситуация в Авдеевке в феврале осложнилась. Военные эксперты предупреждали, что Авдеевка может упасть в ближайшие дни или недели, потому что положение становится критическим для украинских защитников.

17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о принятом решении вывести украинские силы из Авдеевки. 18 февраля подразделения защитников были выведены из города на новые более выгодные позиции.

Оборона Авдеевки от российских оккупантов продолжалась почти 10 лет. Сейчас украинские воины были вынуждены покинуть город из-за нехватки боеприпасов из-за промедления партнерами с предоставлением помощи.

В то же время отмечается, что Россия захватила Авдеевку ценой огромных потерь в технике и людях.

После Авдеевки оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях, на некоторых из них они стянули серьезное количество военных.

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