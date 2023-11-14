Больше всего атак со стороны противника происходит на юге Авдеевки.

Российские оккупационные войска увеличили количество атак на Авдеевском направлении. Кроме того, захватчики наращивают применение авиабомб в Донецкой области.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. По его словам, больше всего атак со стороны противника происходит на юге Авдеевки.

Он отметил, что в последние три дня россияне начали активнее сбрасывать управляемые авиабомбы на Донецкую область. Только 13 ноября на Донетчину врагом сброшено 30 бомб с самолетов Су-35.

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В то же время Штупун отметил, что для штурмов в Донецкой области российские оккупационные войска постоянно привлекают бывших заключенных, а также тех, кто никогда не участвовал в боевых действиях. Представитель Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления подчеркнул, что такие действия приводят к дезориентации российских боевых подразделений и попаданию их в украинский плен.

Война в Украине: важные новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что оккупанты активизировали штурмы в районе Авдеевки Донецкой области из-за того, что президенту РФ Владимиру Путину нужны тактические результаты до того, как он объявит о выдвижении своей кандидатуры на очередные президентские выборы. Зеленский отметил, что чем больше российской силы сейчас будет уничтожено под Авдеевкой – тем хуже для оккупантов будет общее течение этой войны.

Между тем на Лимано-Купянской линии украинские военные наносят врагу немалые потери. Так, в течение двух недель на линии ответственности ОСУВ "Хортица" оккупанты потеряли 4214 военнослужащих и более 500 единиц военной техники.

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