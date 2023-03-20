Защитники Украины поразили пехоту противника, отметили в Государственной пограничной службе.

В Донецкой и Луганской областях пограничники отразили атаки российских оккупантов и ликвидировали шестерых врагов.

Об этом в Facebook сообщает Государственная пограничная служба Украины. При этом отмечается, что в Донецкой области защитники отразили две вражеские атаки на опорные пункты в Бахмуте.

"Обстрелы из артиллерии и танков противника разрушили часть фортификационных сооружений, однако прорвать оборону украинских военных оккупантам так и не удалось", - сказано в сообщении.

Видео дня

В ГПСУ отмечают, что в Луганской области украинские защитники ликвидировали группу захватчиков.

"По предоставленным аэроразведкой координатам расчет станкового гранатомета пограничников поразил вражескую пехоту. По меньшей мере четверо россиян уничтожены. Всего в течение дня враг потерял 6 человек, еще - 11 ранены", - сказано в сообщении.

Бои на Донбассе - сейчас это стоит знать

На Донбассе идут ожесточенные бои, эпицентром противостояния стал город Бахмут.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что оборона Бахмута продолжается. Чиновница подчеркнула, что было определенное продвижение врага, но и защитники Украины имеют успехи на определенных участках.

Стоит отметить, что оккупанты на Донбассе несут огромные потери. Общие потери РФ в Украине уже составляют 165 610 захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: