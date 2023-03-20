Защитники Украины продолжают оборонять Бахмут, подчеркнула заместитель главы Минобороны.

В городе Бахмут Донецкой области было определенное продвижение российских захватчиков, но и украинские воины на определенных участках имеют успехи.

Защитники Украины противостоят самым профессиональным вооруженным формированиям РФ, рассказала заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона. Чиновница отметила, что сейчас идут активные бои за Бахмут, и оборона города продолжается.

"За это время, к сожалению, с нашей стороны есть потери. Вместе с тем у врага потери значительно выше, и у врага мы уничтожаем самые профессиональные его подразделения, то есть подразделения "Вагнера" (частная военная компания - Ред.), которые брошены на окружение Бахмута. Там происходят активные бои, в том числе в городе. Некоторое продвижение врага было. Вместе с тем у нас тоже есть успехи на определенных участках...", - поделилась Маляр.

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Бои за Бахмут - сейчас это стоит знать

На востоке Украины уже не один месяц продолжаются активные бои с россиянами, враги пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Эпицентром боевых действий стал Бахмут.

Защитники Украины во время обороны Бахмута уничтожили очень много противников. Стоит отметить, что общие потери россиян в Украине уже составляют 165 610 оккупантов.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин пожаловался министру обороны РФ Сергею Шойгу, что под городом наши воины готовятся к окружению его наемников.

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