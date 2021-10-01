Командование вооруженных сил Российской Федерации готовит боевиков к боевым действиям на Донбассе зимой. На временно оккупированные территории Украины в сентябре привезли боеприпасы, боевую технику и военное имущество.
Об этом сообщает Главное управление разведки в Facebook.
По данным разведки, за месяц для российских оккупационных войск доставили более 5000 тонн горючего, а также вооружение и боеприпасы.
Оккупанты получили противотанковые управляемые ракеты, снаряды для ракетных систем залпового огня, выстрелы к ручным противотанковым гранатометам, противотанковые и противопехотные мины, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.
Читайте такжеМежду ОРДО и ОРЛО демонтируют "таможенные посты"Также доставили боевые машины, которые ремонтировали и модернизировали в РФ, имущество и оборудование для подготовки военной техники к зиме.
Как ранее сообщал УНИАН, украинская разведка сообщила, что Россия наращивает способности оперативной группировки российских оккупационных войск, предусматриваются сборы со снайперами, корректировщиками.
Также речь идет о комплексных тактических занятия с боевой стрельбой танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том числе реактивно-артиллерийских батарей.