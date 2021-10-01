Оккупантам доставили технику, горючее и боеприпасы

Командование вооруженных сил Российской Федерации готовит боевиков к боевым действиям на Донбассе зимой. На временно оккупированные территории Украины в сентябре привезли боеприпасы, боевую технику и военное имущество.

Об этом сообщает Главное управление разведки в Facebook.

По данным разведки, за месяц для российских оккупационных войск доставили более 5000 тонн горючего, а также вооружение и боеприпасы.

Оккупанты получили противотанковые управляемые ракеты, снаряды для ракетных систем залпового огня, выстрелы к ручным противотанковым гранатометам, противотанковые и противопехотные мины, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

Читайте такжеМежду ОРДО и ОРЛО демонтируют "таможенные посты"Также доставили боевые машины, которые ремонтировали и модернизировали в РФ, имущество и оборудование для подготовки военной техники к зиме.

Как ранее сообщал УНИАН, украинская разведка сообщила, что Россия наращивает способности оперативной группировки российских оккупационных войск, предусматриваются сборы со снайперами, корректировщиками.

Также речь идет о комплексных тактических занятия с боевой стрельбой танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том числе реактивно-артиллерийских батарей.

Автор: Анастасия Горбачева