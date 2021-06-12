Боевых потерь среди военных Вооруженных сил нет.

С начала текущих суток, 12 июня, оккупанты пять раз нарушили перемирие на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС в Facebook.

Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.

«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК», – отмечается в сообщении.

Обстрелы на Донбассе: подробнее

Читайте такжеСтало известно имя погибшего вчера на Донбассе украинского бойцаТак, нарушения режима прекращения огня зафиксированы:

вблизи Водяного, что на Приазовье, враг трижды вел огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Авдеевки оккупанты обстреляли украинские позиции из подствольных гранатометов.

Запуск беспилотника

На севере Луганской области в субботу зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц