С начала текущих суток, 12 июня, оккупанты пять раз нарушили перемирие на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС в Facebook.
Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.
«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК», – отмечается в сообщении.
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Читайте такжеСтало известно имя погибшего вчера на Донбассе украинского бойцаТак, нарушения режима прекращения огня зафиксированы:
- вблизи Водяного, что на Приазовье, враг трижды вел огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Авдеевки оккупанты обстреляли украинские позиции из подствольных гранатометов.
Запуск беспилотника
На севере Луганской области в субботу зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.
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