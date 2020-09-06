Гайдай убежден, что Украине это будет выгодно.

Украине необходимо восстановить экономические связи с оккупированной частью Луганской области, считает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Об этом он заявил журналистам в Северодонецке (нынешний административный центр области, - УНИАН), пишут "Новости Донбасса".

"Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду", - считает чиновник.

Кроме того, он убежден, что разрыв экономических связей с оккупированной территорией - это "политические спекуляции".

"Мы ежегодно теряли порядка двух миллиардов гривень. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривень. Сколько бы дорог мы могли сделать? <...> Например, 5 миллиардов гривень стоит строительство областной больницы", - заявил он.

По мнению Гайдая, экономическая блокада спровоцировала "вымывание" гривни с территории ОРЛО.

"Гривни больше нет в обиходе там, остались доллары и рубли. Гривня - это тоже определенная привязка к Украине", - убежден глава ЛОГА.

Экономическая блокада ОРДЛО: что известно

В январе 2017 года активисты и ветераны АТО организовали торговую блокаду неконтролируемых территорий Донбасса, в частности, перекрыв железнодорожное грузовое сообщение. В правительстве неоднократно призывали прекратить блокаду из-за ущерба экономике Украины и невозможности поставок дефицитного антрацитового угля, однако блокада не была снята.

В ответ на блокаду боевики заявили о "национализации" размещенных за линией разграничения всех предприятий украинской юрисдикции, в том числе предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной потере контроля над этими структурами.

Тогдашний президент Украины Петр Порошенко 16 марта 2017 года своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о временном запрете перемещения товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне АТО. В правительстве оценивали потери экономики Украины от торговой блокады оккупированного Донбасса в 1% ВВП.

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Автор: Юрий Годован