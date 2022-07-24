Соединенные Штаты Америки решительно осуждают сегодняшнюю российскую ракетную атаку на украинский порт Одессы

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен считает, что Россия поставила под сомнение доверие к ее обязательствам после ракетного удара по порту Одессы.

Об этом говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты Америки решительно осуждают сегодняшнюю российскую ракетную атаку на украинский порт Одессы. Всего лишь через 24 часа после заключения сделки, чтобы позволить восстановление экспорта украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море, Россия нарушила свои обязательства путем нападения на исторический порт, с которого в соответствии с этой сделки должны были бы снова транспортироваться зерно и сельскохозяйственная продукция", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США заявил, что Кремль продолжает показывать пренебрежение к безопасности и защите миллионов гражданских, поскольку "увековечивает свое нападение на Украину".

"Россия лишает Украину ее экономической жизнеспособности и мир от поставок продовольствия из-за действенной блокады Черного моря", - заявил Блинкен.

"Эта атака ставит под серьезное сомнение доверие к обязательствам России согласно вчерашнему соглашению и подрывает работу ООН, Турции и Украине по доставке критического продовольствия на мировые рынки. Россия несет ответственность за углубление глобального кризиса продовольствия и должна прекратить его агрессию и полностью воплотить соглашение, на которое она согласилась", - подчеркнул Блинкен.

Как сообщал УНИАН, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр".

Справка УНИАН. 22 июля в Стамбуле подписано сделку относительно разблокирования трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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