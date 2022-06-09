С начала полномасштабного вторжения российских войск Верховная Рада приняла пакет законов, направленных на дерегуляцию и снижение уровня налогообложения в период военного положения.

Бизнес в ближайшее время получит 9,5 млрд грн возмещения налога на добавленную стоимость за январь.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев во время Всеукраинского телемарафона.

"Уже 9,5 млрд передано на Казначейство. И эти деньги получит бизнес в ближайшее время. О возобновлении возмещения НДС нас просили экспортеры, а также другой бизнес", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения российских войск налоговая служба приостановила почти все проверки предпринимателей, а Верховная Рада приняла пакет законов, направленных на дерегуляцию и снижение уровня налогообложения в период военного положения.

Также в Украине создадут совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации.

Как отмечают в Минкульте, после полномасштабного вторжения России запрос на замену советского и российского наследия украинским значительно активизировался.

Отмечается, что органы местного самоуправления в диалоге с обществом будут приходить к общему решению о демонтаже или переносе объектов советского прошлого, после чего координировать его с Радой.

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