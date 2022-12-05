Всего ликвидированы около 91 тыс. 690 российских захватчиков.

За минувшие сутки уничтожено еще 540 русских захватчиков.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 декабря ориентировочно составили: личного состава ‒ около 91 тыс. 690 (+540) лиц ликвидированы, танков ‒ 2924 (+2) единицы за сутки, боевых бронированных машин ‒ 5900 (+8), артиллерийских систем – 1914 (+6), реактивных систем залпового огня – 395, средств ПВО ‒ 211 (+1), самолетов – 281, вертолетов – 264 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1582 (+9), крылатых ракет ‒ 531, кораблей/катеров ‒ 16, автомобильной техники и автоцистерн – 4497 (+18), специальной техники ‒ 163.

"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях", - говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Потери России в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября пообещал, что Россия до конца года потеряет убитыми 100 000 своих военнослужащих.

Также в Генштабе отмечали, что Россия стремительно теряет боевые единицы в своем авиационном парке.

Кроме того, сообщалось о существенных потерях оккупантов на флоте. Черноморский флот потерял немало боевого состава.