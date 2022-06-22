Россияне нанесли удар по пляжу на озере Золотая рыбка, использовав кассетные снаряды.

Оккупанты обстреляли пляж на озере Золотая Рыбка, один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Шестеро раненых детей — следствие вчерашнего обстрела Часового Яра. Россияне нанесли удар по пляжу на озере Золотая рыбка, что в рубеже города. По предварительной информации, использовали кассетные снаряды. Всего в результате обстрела погиб 1 человек, 11 получили ранения. Это еще одно военное преступление русских на нашей земле. Все тщательно документируем. За все придется отвечать!",- сообщил он.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. Вчера, 21 июня, русские войска оккупировали ряд близлежащих сел.

По мнению аналитиков из американского Института изучения войны, в ближайшую неделю РФ попытается атаковать Лисичанск. Как отмечает, в свою очередь, Генштаб оккупанты уже приближаются к городу, территория под огнем.

Кроме того, россияне пытаются возобновить наступление на Славянск.

Агрессии Путина помогает и Беларусь. Украинские военные заметили ведение силами республики разведки на границе с нашей страной.

Если президент России "дожмет" Лукашенко вступить в войну против украинского государства, то беларуская армия может сформировать ударную группировку и начать активные боевые действия на протяжении месяца, говорили ранее эксперты.

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