Указывается, что атаки могут быть нацелены на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины.

Посольство США в Украине призвало своих граждан проявлять повышенную осторожность из-за возросших угроз российских атак ракетами и беспилотниками.

"В связи с возросшими угрозами со стороны российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность", - говорится в сообщении посольства.

При этом в посольстве перечислили требования, которых стоит придерживаться:

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"Все граждане США должны следить за предупреждениями правительства Украины относительно воздушных атак и следить за надежным приложением "воздушного оповещения" на своем мобильном телефоне. Граждане США должны соблюдать все правительственные комендантские часы и быстро выполнять инструкции, а также искать убежище во время воздушных оповещений".

Стоит отметить, что похожее предупреждение дипведомство опубликовало накануне удара ракетой "Орешник" по Днепру 21 ноября.

Россия ударила по Украине ракетой "Орешник" - что важно знать

Напомним, утром 21 ноября Воздушные силы Украины заявили, что российские войска атаковали город Днепр ракетами разных типов, в том числе межконтитентальной баллистической ракетой.

Вечером в тот же день Путин заявил, что по Днепру ударили ракетой средней дальности с применением "новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой".

До этого посольства разных стран, в том числе США, предупреждали своих граждан об усиленной угрозе ударов.

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