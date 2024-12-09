Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации.

Российская Федерация подготовила на аэродромах стратегической авиации новый ресурс для ракетных обстрелов территории Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. По его словам, оккупационные войска России не меняют своей тактики:

"Для того, чтобы прекратить это, необходимо реальное экономическое и военное давление на Москву. Исключительно через силу, физическое уничтожение российских военных возможностей, или экономическое ограничение способности России проводить террористические удары".

Угроза массированного обстрела Украины

Как сообщал УНИАН, 17 ноября российская оккупационная армия запустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов. Под ударом оказались объекты энергетики, в результате атаки в стране ввели графики отключения электроэнергии.

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Уже 21 ноября захватчики атаковали Днепр межконтитентальной баллистической ракетой под названием "Орешник".

Напомним, вчера посольство Соединенных Штатов Америки в Украине предупредило американцев, которые находятся здесь, об усиленной угрозе дроновых и ракетных атак.

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