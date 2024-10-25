Место расположения нового комплекса, Сергиев Посад-6 - во время Холодной войны было крупным исследовательским центром биологического оружия.

Существует много доказательств того, что Россия применяет против ВСУ на фронте химическое оружие. Однако вполне возможно, россияне готовятся к применению биологического оружия. Как пишет The Washington Post, спутниковые снимки MAXAR и Planet Labs запечатлели строительство под Москвой специализированного лабораторного комплекса, предназначенного для исследования и обработки смертельных патогенов.

Издание отмечает, что место расположения нового комплекса, Сергиев Посад-6 - во время Холодной войны было крупным исследовательским центром биологического оружия, с историей экспериментов с вирусами, вызывающими оспу, Эболу и геморрагические лихорадки.

Теперь же на спутниковых снимках виден не только ремонт старой лаборатории, но и строительство 10 новых зданий общей площадью более 250 000 квадратных футов, причем некоторые из них имеют отличительные признаки биологических лабораторий, предназначенных для работы с чрезвычайно опасными патогенами.

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Как отмечает WP, при этом на спутниковых снимках расчистка территории становится видна в мае 2022 года, через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России на Украину и примерно во время возглавляемой Кремлем кампании по дезинформации, в которой США обвинялись в помощи Киеву в создании секретной программы биологического оружия.

Как пишет WP, на снимках видны многочисленные признаки, которые в совокупности указывают на биологический объект с высокой степенью защиты: десятки установок для обработки воздуха на крыше, соответствующая планировка, подземная инфраструктура, повышенные меры безопасности и, по-видимому, электростанция.

При этом представители разведки и эксперты по биологической защите говорят, что по спутниковым фотографиям невозможно определить, планирует ли Россия проводить исследования в области наступательного биологического оружия. Лаборатория, оборудованная для изучения смертельного вируса Эбола с целью разработки вакцины, может внешне выглядеть идентичной той, которая проводит исследования по превращению штамма в оружие.

Кроме того, меры по безопасности вокруг объекта соответствуют луковичному слою обороны, отмечают эксперты. Они включают в себя контрольно-пропускные пункты, проектирование дорог, расчистку деревьев и дополнительные ограждения, которые жестко контролируют движение и позволяют осуществлять мониторинг и наблюдение. Такие меры предосторожности обычно приняты на объектах повышенной секретности, пишет WP.

Как напоминает WP, Сергиев Посад-6 - один из трех российских оружейных объектов, которые никогда не предоставляли доступ международным экспертам. Аналитики американской разведки пришли к выводу, что на объекте, вероятно, все еще хранятся замороженные коллекции вирусов, которые изучались и тестировались в советское время.

По информации советских ученых, эмигрировавших на Запад, в последние годы в СССР ученые пытались выращивать новые штаммы бактерий чумы, которые были генетически модифицированы для повышения устойчивости к антибиотикам. И, по мнению экспертов, администраторы Сергиева Посада-6 рассматривают возможность экспериментов с искусственными штаммами.

РФ использует химическое оружие в войне

Военные отмечают, что оккупанты регулярно используют химическое оружие на фронте. Чтобы запутать военных, сначала с дрона могут сбросить обычную дымовую гранату, а уже следом - ядовитую.

В отличие от радиационного и химического оружия, факторы поражения которыми можно обнаружить почти сразу, случаи применения биологического оружия выявляются не так легко. Однако, к счастью, пока враг его не применял.

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