Россияне нарушают конвенции, международные договоры, Устав ООН.

Российские оккупанты регулярно используют химическое оружие на фронте. Чтобы запутать военных, сначала с дрона могут сбросить обычную дымовую гранату, а уже следом - ядовитую.

Командир 704-го полка войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Украины полковник Виктор Явтушенко рассказал в интервью "Новинарне", что солдаты на оборонительных пунктах первого эшелона активно используют противогазы. Каждый боец везде носит его с собой, чтобы обезопасить себя от попадания опасных веществ в организм.

"Воин надевает противогаз при первых признаках применения химических веществ - кашель, жжение в глазах, в груди, на слизистых оболочках. Он сохраняет жизнь и здоровье. Каждый боец, который находится в окопе, должен иметь возможность выполнять свои задачи по назначению. Нужно понять, что в современных условиях ведения боя солдат имеет немало снаряжения. Если все это не распределить в доступности, то это создает ощущение неполного снаряжения. Применение противником химических гранат и наличие противогаза являются показателями того, что мы осознаем опасность от таких применений. Средства защиты должны быть всегда рядом", - подчеркнул Явтушенко.

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По его словам, в течение июля-августа этого года группы РХБ разведки зафиксировали и задокументировали 834 случая применения россиянами боеприпасов с содержанием опасных химических соединений. В общем, с начала полномасштабной войны, уже имеем более 4 тысяч случаев.

"Преимущественно россияне используют хлорацетофенон. Формально он не является химическим оружием. Это - боевое отравляющее вещество раздражающего действия. В Конвенции о химическом оружии хлорацетофенон определяется как химическое средство борьбы с беспорядками. Это химикат, способный быстро вызвать в организме человека раздражение органов чувств или физические расстройства, которые исчезают через короткое время после окончания действия. Но использование этих газов во время военных действий недопустимо. Это нарушение Конвенции о химическом оружии, международного договора по химическому оружию в рамках Организации Объединенных Наций. Но мы видим, с каким врагом воюем: россияне нарушают конвенции, международные договоры, Устав ООН", - возмутился командир.

По его мнению, ключевым является, что противник четко осознает эффективность этих применений. Так, эти вещества создавались, чтобы заставить протестующих прекратить свои действия и разойтись. Однако на фронте, когда военный остается на позициях, он продолжает находиться в химически опасной среде.

"Как понять, что произошел сброс? Например, вещество CS (сиес) вызывает жжение в глазах и легких. Оно очень похоже на использование баллончика со слезоточивым газом. Признаки такие же, только действие сильнее в несколько раз. Для того, чтобы себя уберечь, как раз и надо использовать противогаз... Из подручных средств могут помочь маска и очки, которые плотно прилегают к лицу. Например, баллистические очки. Маска, конечно, спасает хуже, чем противогаз, но с ее помощью военнослужащий сможет уменьшить влияние опасных химических веществ, не покидая позицию", - рассказал Явтушенко о способах противодействия.

Химическое оружие на фронте

Помощница директора "Европейского центра" в американском аналитическом центре Atlantic Council Эмма Никс, если мир не даст решительного жесткого ответа на это, Россия перейдет к более масштабному и смертоносному применению химического оружия.

В отличие от радиационного и химического оружия, факторы поражения которыми можно обнаружить почти сразу, случаи применения биологического оружия выявляются не так легко. Однако, к счастью, пока враг его не применял.

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