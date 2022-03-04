Удалось ликвидировать более 500 российской техники

Украинские военные уничтожили российскую систему "Град", из которой 3 марта оккупанты обстреливал район Северная Салтовка в Харькове. За все время в городе удалось ликвидировать более 500 российской техники.

Об этом сообщили Вооруженные силы Украины.

"Побратимы из ВСУ ликвидировали РСЗО, которая базировалась в русских Тишках за Циркунами, и совершала вражеские обстрелы по самому большому жилому массиву города. Их уничтожили контрбатарейной работой", - говорится в сообщении.

При этом указано, что за все время в Харькове удалось ликвидировать более 500 единиц вражеской техники, которой оккупанты наносили самые коварные удары, из-за чего погибло больше всего жителей города.