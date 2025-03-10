В то же время, без американских разведданных Украина теряет систему оперативного предупреждения пусков баллистических ракет.

Украинские военные не стали бессильными как "слепые котята" после решения американцев приостановить обмениваться с Украиной разведывательными данными. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире на Радио NV.

"Было бы абсолютной неправдой говорить, что без американских разведданных мы как те слепые котята, что мы вообще на 100% зависим именно от американских разведданных во всем. Но там же было бы нечестно недооценивать значение тех разведданных, которых нас лишил режим Трампа", - сказал Дикий.

Эксперт пояснил, что американская разведка не нужна для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, оборонным заводам, поскольку речь идет о крупных стационарных объектах, которые не двигаются.

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Он отмечает, что с самого начала Украине никогда разведывательных данных не давали для ударов вглубь России украинскими беспилотниками.

"Здесь мы действительно абсолютно независимы и можно быть абсолютно спокойными. Как мы их нефтеперерабатывающие заводы тушили, так и дальше будем тушить", - сказал Дикий и добавил, что это касается "всей кровеносной системы этой безумной бензоколонки, против которой мы воюем".

Так же это касается аэродромов и оборонных заводов.

В то же время, количество самолетов, которое находится на аэродромах, меняется очень оперативно, и для понимания этого количества нужны более оперативные снимки. В этой связи без американцев будет сложнее.

"Но хуже всего, конечно, это с отслеживанием целей, которые быстро двигаются. Для того, чтобы можно было следить за тем, что быстро передвигается - надо иметь спутниковые снимки в режиме, приближенном к онлайн. К сожалению, такие разведывательные возможности из наших союзников имели пока только Соединенные Штаты", - сказал Дикий.

При этом, чтобы не преувеличивать, он отмечает, что без американских данных будет значительно сложнее.

"Самое большое, что мы теряем - это систему оперативного предупреждения пусков баллистических ракет. Это то, без чего действительно будет немного больно. Но это отнюдь не означает, что мы в целом ослепли. У нас много других источников информации, и не все они завязаны на политику наших союзников", - сказал Дикий.

Кроме того, много информации можно получать от коммерческих организаций, а не от стран.

Эксперт отмечает, что американцы ослабили возможности Украины, потому что сейчас без работы оказались ракетно-артиллерийские системы повышенной мобильности Himars.

"Многие представили, что нам их выключили. Конечно, это не так. Himars как стреляли, так и будут стрелять. Но без данных, которые американцы давали для ближнего наведения, оно стреляет с точностью как советский "Град". А в таком случае нет смысла тратить дорогие боеприпасы. Есть смысл подождать, пока мы наколдуем, как обойти этот американский запрет", - сказал Дикий.

Он сказал, какие бы решения не принимал Трамп, об абсолютном бессилии речь не идет.

Украина работает над альтернативой разведданным из США

Как сообщал УНИАН, 6 марта министр обороны Рустем Умеров отметил, что уже идет работа над альтернативами. По его словам, если это будет необходимо, то Украина будет запрашивать разведданные от Германии.

Великобритания должна создать альянс по обмену разведданными "Четыре глаза" из-за действий президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова предоставлять Украине разведывательные данные.

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