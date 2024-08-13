Для них якобы переоборудуют "санатории и пансионаты на берегу Азовского моря".

Эвакуированных из Курской области россиян отправят на оккупированные территории украинского Запорожья, где живут "в условиях военного положения". Именно там сделают пункты временного размещения для жителей приграничных районов РФ

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, назначенный РФ "глава" Запорожской области Евгений Балицкий выступил с предложением оборудовать "санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки".

"В ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы для доставки людей в пункты временного размещения Запорожской области. Также в Курскую область прибыли запорожские волонтеры, которые будут оказывать помощь жителям тут, на месте", - написал Смирнов. Видео дня

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Напомним, британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что вторжение Украины в Курск может стать поворотным моментом в истории России, как и первое сражение 1943 года. По его мнению, высокомерие Путина наконец встретило своего врага.

"Хотя однажды Курску могло быть гарантировано особое место в пантеоне российской гордости, нынешняя "тактическая" операция Украины там означает, что теперь о нем могут помнить, как об источнике унижения России. И если Запад позволит Киеву воспользоваться своими успехами, он может оказаться местом еще одного поворотного момента в российской истории", - отметил он.

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