Российские Telegram-каналы сообщают, что всего было запущено девять дронов и шесть из них якобы удалось сбить.

В четверг, 6 июля, дроны атаковали крупное нефтехранилище и энергоподстанцию в Белгородской области, пишет российский Telegram-канал Mash.

Отмечается, что всего было запущено девять дронов "самолетного типа" и шесть из них якобы удалось сбить.

"В районе до сих пор слышна работа ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушения пока не зафиксированы", - говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что несколько воздушных целей "сбиты на подлете" к Белгороду:

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО… По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении. Оперативные и аварийные службы на месте, идет подворовой обход".

Тем временем россияне активно публикуют в сети видео с "работой ПВО".

Атака дронов в Брянской области - что сообщалось

Напомним, 18 июня в России заявили о ночной атаке беспилотников на электрическую подстанцию в Брянской области.

Сообщалось, что два беспилотника атаковали подстанцию Марицкую возле города Севск, который расположен в 30 км от границы с Украиной.

В результате атаки город Севск и ещё 9 других населённых пунктов остались без света.

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