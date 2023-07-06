В четверг, 6 июля, дроны атаковали крупное нефтехранилище и энергоподстанцию в Белгородской области, пишет российский Telegram-канал Mash.
Отмечается, что всего было запущено девять дронов "самолетного типа" и шесть из них якобы удалось сбить.
"В районе до сих пор слышна работа ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушения пока не зафиксированы", - говорится в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что несколько воздушных целей "сбиты на подлете" к Белгороду:
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО… По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении. Оперативные и аварийные службы на месте, идет подворовой обход".
Тем временем россияне активно публикуют в сети видео с "работой ПВО".
Атака дронов в Брянской области - что сообщалось
Напомним, 18 июня в России заявили о ночной атаке беспилотников на электрическую подстанцию в Брянской области.
Сообщалось, что два беспилотника атаковали подстанцию Марицкую возле города Севск, который расположен в 30 км от границы с Украиной.
В результате атаки город Севск и ещё 9 других населённых пунктов остались без света.