По словам президента Польши, если "не затупить этот жестокий клинок Путина, то этот прожорливый российский монстр захочет нападать дальше и дальше".

Украина и свободные страны мира должны бок о бок противостоять агрессии Российской Федерации. Об этом в интервью Wirtualna Polska сказал президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, Украина и свободный мир должны вместе противостоять российской агрессии и должны победить.

"Потому что если мы позволим Украине проиграть, то тогда потенциальная война России с Западом будет чрезвычайно близка", - считает политик. Видео дня

В то же время, по его словам, если "не дать отпор российскому империализму и не затупить этот жестокий клинок Путина, то этот прожорливый российский монстр захочет нападать дальше и дальше". При этом, как сказал Дуда, Запад должен заниматься не подсчетом дней до возможного противостояния с Россией, а действиями.

"Мы должны делать свою работу, осознавая угрозы. И мы должны действовать рационально и спокойно. И мне кажется, что именно так мы и действуем сегодня - мы значительно увеличили расходы на оборону в Польше, и все, я надеюсь, понимают, что их необходимо поддерживать. Этого ожидает и польское общество, хотя это и большая жертва. Но сейчас целью номер один является безопасность Польши", - подчеркнул польский лидер.

Вероятное нападение РФ на страны НАТО - последние новости

НАТО разрабатывает "сухопутные коридоры" для войск США на случай войны с Россией. Об этом недавно написало The Daily Telegraph. По имеющимся планам, войска США должны высадиться в портах и направляться к восточным флангам НАТО по суше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие и следующую жертву Москвы. По его словам, война между Россией и НАТО возможна. Он отметил, что этот сценарий станет реальностью в случае, если Украина не устоит.

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