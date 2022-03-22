По его словам, 60% белорусских военных не желают участвовать в войне против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какова вероятность участия белорусской армии в войне России против Украины.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"15-20% (вероятность того, что Александр Лукашенко примет решение об участии в этой войне). По нашим данным и по данным белорусской стороны, которую мы знаем от оппозиции, например, более 60% белорусских военнослужащих не хотят никаким образом принимать участие в конфликте с Украиной. Конечно, если им отдадут приказ, они люди военные, они перейдут границу, часть даже будет воевать. Но мне кажется, эта часть, которая будет воевать, даже получить военный опыт не успеют", - сказал Арестович.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в Минобороны Украины заявили, что зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. В Генштабе ВСУ при этом заявили, что существует большая угроза наступления Республики Беларусь на Волынском направлении.

21 марта министерство обороны Беларуси заявило, что отводит своих десантников от украинской границы.

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