Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какова вероятность участия белорусской армии в войне России против Украины.
Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.
"15-20% (вероятность того, что Александр Лукашенко примет решение об участии в этой войне). По нашим данным и по данным белорусской стороны, которую мы знаем от оппозиции, например, более 60% белорусских военнослужащих не хотят никаким образом принимать участие в конфликте с Украиной. Конечно, если им отдадут приказ, они люди военные, они перейдут границу, часть даже будет воевать. Но мне кажется, эта часть, которая будет воевать, даже получить военный опыт не успеют", - сказал Арестович.
Как сообщал УНИАН, 20 марта в Минобороны Украины заявили, что зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. В Генштабе ВСУ при этом заявили, что существует большая угроза наступления Республики Беларусь на Волынском направлении.
21 марта министерство обороны Беларуси заявило, что отводит своих десантников от украинской границы.