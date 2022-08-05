Благотворительные взносы сделали люди из 110 стран мира.

К инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским фандрейзинговой платформы UNITED24 за три месяца работы присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов пересекла отметку 6 млрд грн.

Об этом сообщили в офисе главы государства.

В частности, в июле в UNITED24 как послы присоединились американский актер, многократный номинант на премию "Золотой глобус" Лиев Шрайбер, один из самых известных музыкальных коллективов мира Imagine Dragons и креативный директор легендарного дома моды Balenciaga Демна.

Благодаря работе платформы на фронт отправлены профессиональные военные беспилотники. Это первые закупки в рамках проекта "Армия дронов". Было приобретено 78 мультикоптеров Matrice, 20 дронов FlyEye 3.0 и два комплекса Warmate с 40 дронами-камикадзе.

За средства, собранные через UNITED24, впервые приобрели вертолет МИ-2АМ-1, который используют преимущественно для эвакуации раненых с поля боя. Он способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1200 кг на расстояние до 600 км и со скоростью до 200 км/час.

Согласно сообщению, за третий месяц работы платформы Министерство здравоохранения закупило 12 рентгеновских установок с-арками экспертного класса, девять рентген-прозрачных операционных столов и 83 наркозно-дыхательных аппаратов.

Украинские врачи получат аппараты ИВЛ для детских больниц. Средства на них были собраны в рамках благотворительных матчей первой ракетки мира Иги Свентек (Польша): 191 тыс. долл. США от продажи билетов и еще 100 тыс. долл. передала семья Джонсонов от New York Jets Foundation. Для этого в Краков лично посетили наследники фармацевтической компании Johnson & Johnson Брик и Джек Джонсоны.

Кроме того, вклад в помощь украинским медикам сделал Qatar Fund For Development – 5 млн долл. США использовали на закупку реанимобилей и наркозно-дыхательных аппаратов для проведения ингаляционной анестезии при хирургических вмешательствах в медучреждениях.

Глава государства поблагодарил всех, кто присоединяется к платформе UNITED24.

"Не прекращайте поддерживать Украину. Для нас важен каждый вклад", – отметил Зеленский.

По данным Офиса президента, кроме того, сбор, который запустила супруга президента Елена Зеленская в рамках Саммита первых леди и джентльменов, позволит закупить более 50 автомобилей скорой помощи. 24 реанимобиля высшего класса уже приобретены и направляются в Украину.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Зеленский разработал проект по поддержке Украины United24. Платформа United24 создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Первым амбассадором глобального проекта United24 стал известный футболист и тренер Андрей Шевченко.

За два месяца работы платформы UNITED24 было собрано более 2,2 млрд грн благотворительных взносов.

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