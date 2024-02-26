Оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск, осуществляют штурмовые действия, применяя бронированную и тяжелую технику.

Начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников рассказал, что российские оккупанты "компенсируют" на Бахмутском направлении.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно информации о том, что Россия продолжает стягивать новые силы и средства на Бахмутское направление, и действительно ли там растет количество вражеских ресурсов.

"Я бы скорее констатировал, что они компенсируют те потери, которые они несут на сегодня. На нашем отрезке фронта ведутся очень активные боевые действия. Они постоянно пытаются штурмовать в разных наших направлениях, несут потери, отступают и снова происходят штурмы", - отметил Калашников.

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Поэтому, добавил он, врагу нужно пополнение как в личном составе, так и в технике.

"Потому что на сегодня на Бахмутском направлении собрана довольно такая значительная группировка, еще с ноября. Как отмечал спикер ОСГВ "Хортица" в январе, они здесь собрали около 70 тысяч личного состава", - сказал начальник пресс-службы.

Да, заметил он, группировка достаточно значительная, но она несет потери, поэтому захватчики "компенсируют", направляя туда определенные подразделения или просто "мобилизуют людей, находящихся на временно оккупированных территориях".

Кроме того, на вопрос, как можно охарактеризовать тактику действий врага на Бахмутском направлении, Калашников отметил, что он использует и тактику "выжженной земли", и "мясные штурмы", и "войну техникой".

"Если раньше мы наблюдали, что они больше применяли артиллерию, на сегодня у них нет таких возможностей, - то, что было раньше, - делать такое огневое поражение на том уровне, который мы видели хотя бы в 2022-2023 годах. Поэтому на сегодня они больше начали применять для этого КАБы", - сказал он.

Также, добавил Калашников, оккупанты "механизированными ударами" пытаются прорвать оборону украинских войск, осуществляют штурмовые действия, применяя бронированную и тяжелую технику.

"Но "мясные штурмы " у них не заканчиваются... Несмотря на то, что они применяют технику, они также идут вперед личным составом. То есть они идут по своим трупам. У них одна волна за другой продолжаются", - отметил начальник пресс-службы.

На вопрос, фиксируются ли попытки россиян брать украинские территории в окружение, Калашников рассказал, что они пытаются штурмовать по всему отрезку Бахмутского фронта.

"Для того, чтобы окружать врага, надо продавить его фланги, надо захватить его фланги. На сегодня мы не наблюдаем таких действий россиян. У них нет таких успехов вокруг каких-либо наших подразделений или оборонительных точек, или населенных пунктов. Поэтому они вынуждены просто штурмовать нас", - сказал он и добавил, что штурмовать они могут с нескольких направлений.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее сегодня, 26 февраля, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, говоря о ситуации на Бахмутском направлении, отметил, что одной из приоритетных задач российских захватчиков есть оккупация города времен овраг.

Он отметил, что это господствующая высота и для них критически важно иметь успех именно на том отрезке. Да, противник наращивает усилия именно там и круглосуточно пытается штурмовать.

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