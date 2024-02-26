Противник наращивает там свои усилия и круглосуточно пытается штурмовать.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко отмечает, что одной из приоритетных задач российских захватчиков является оккупация города Часов Яр. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о наступлении российских оккупантов на Бахмутском направлении.

"Одной из приоритетных задач противник перед собой ставит непосредственную оккупацию города Часов Яр. Это господствующая высота, для них критически важно иметь успех именно на том отрезке", - отметил Федоренко.

Как следствие, добавил он, противник наращивает усилия именно там и пытается штурмовать в любое время суток, круглосуточно, используя, в том числе и погодные условия.

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"Откровенно говоря, то количество сил и средств, которые применяет противник, - оно просто невероятно большое. Но силам обороны удается эффективно отражать атаки противника", - отметил командир батальона.

В то же время он отметил, что нельзя сказать, что враг давит только на Часов Яр, ведь штурмы происходят также на других направлениях, в частности Ивановском.

"Несколько дней назад был массированных штурм с привлечением бронированной техники. Противник подвозил и прикрывал свои пехотные группы. Как следствие, в связи с объединенной работой ряда бригад, которые держат отрезок, в частности 92-й штурмовой, удалось в полной мере уничтожить наступательный потенциал противника", - рассказал Федоренко и добавил, что уничтожено было более 20 единиц бронированной техники.

Названо три приоритетных направления россиян - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников отметил, что российские захватчики усилили группировку на город Часов Яр Донецкой области.

Говоря о направлении Лысовка-Андреевка, он заметил, что там "два пехотных полка территориальных войск могли наблюдать".

Кроме того, по словам Калашников, на Ивановском враг снова привлек 102 мотострелковый полк и 150 мотострелковую дивизию.

"То есть эти именно три направления - они для него являются приоритетными. И он сюда направляет... некоторые подразделения из Авдеевского направления также направлены сюда для ведения боевых штурмовых действий", - подчеркнул глава пресс-службы.

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