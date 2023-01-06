"Повара" Путина интересует контроль над полезными ископаемыми, выяснили журналисты.

Власти России и российский бизнесмен, владелец частной военной компании "Вагнера" (ЧВК "Лига") Евгений Пригожин, которого называют "поваром" президента Владимира Путина, хотят захватить Бахмут Донецкой области для собственной наживы.

Есть признаки того, что "одержимостью" РФ и Пригожина Бахмутом движут денежные мотивы, пишет Reuters, ссылаясь на слова чиновника из Белого дома.

"Соединенные Штаты придерживаются мнения, что… Пригожин… заинтересован в получении контроля над солью и гипсом из шахт, расположенных возле… города Бахмут", - сказал собеседник агентства.

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Бои за Бахмут - сегодня это стоит знать

На Донбассе ожесточенные бои продолжаются уже не один месяц, и Бахмут стал настоящей крепостью украинских воинов. На Бахмутском направлении россияне несут очень серьезные потери.

Утром 6 января Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противники наступают на Бахмутском и Лиманском направлениях.

По данным Генштаба, захватчики сосредоточивают основные усилия на попытках установления контроля над все территорией Донецкой области.

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