Бахмут не откроет россиянам стратегические пути для дальнейшего наступления, уверен обозреватель.

Украинские защитники уже давно выполнили свою главную задачу в Бахмуте Донецкой области, а сейчас делают даже больше, заявил военный обозреватель Роман Бочкала, передает 24 канал.

"Все, что может выжать из этой истории враг - это продать своему населению и военной группировке историю о какой-то огромной победе. И пытаться сакрализовать это, как будто бы произошло что-то очень значимое", - отметил он.

Эксперт уверен, что Бахмут не откроет для россиян стратегические пути для дальнейшего наступления в сторону украинских территорий.

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"Бахмут мне сейчас напоминает больше Донецкий аэропорт. В той стадии эпической битвы, когда просто крыша рухнула, от нее ничего не осталось. Тогда было принято правильное решение перегруппироваться и изменить позиции, потому что просто не за что было держаться", - подчеркнул Бочкала.

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Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что сейчас ВСУ контролируют незначительную часть Бахмута Донецкой области, но от этого значение обороны города не теряет своей актуальности.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, когда артиллерия Вооруженных сил Украины займет позиции, с которых сможет работать по Бахмуту, то уход Сил обороны из города-крепости не будет трагедией.