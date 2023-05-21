Украинские бойцы контролируют окрестности города, отметил генерал.

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута Донецкой области.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский после того, как побывал на Бахмутском направлении.

"Навестил наших воинов и командиров на передовой. Поблагодарил и отметил воинов 3 ОШБр, 5 ОШБр, 30 ОШБр, 56 ОМПБр, 93 ОШБр, которые ежедневно уничтожают врага", - отметил он.

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По его словам, во время работы совместно с командирами детально спланировали действия и дальнейшую стратегию: "Оборонительная операция продолжается".

"Несмотря на то, что мы сейчас контролируем окрестности города, значение его обороны не теряет смысла. В дальнейшем это предоставит нам возможность входа в город, когда произойдет смена оперативной обстановки на фронте", - еще раз подчеркнул он.

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Напомним, до этого Сырский признал, что ВСУ контролируют незначительную часть Бахмута, однако, значение ее обороны не теряет актуальность.

И Владимир Зеленский заверил, что украинские военные все еще находятся в Бахмуте, выполняя "очень важное задание". По его словам, Бахмут "не охвачен" россиянами.

Президент США Джо Байден в свою очередь отметил, что в боях за Бахмут Россия потеряла 100 тысяч человек: "Неважно, оккупирован Бахмут или нет - там все равно почти не осталось зданий. Это существенно разрушенный город. Но им (Силам обороны) удалось сковать очень много российских войск, включая группу Вагнера".