Враг потерял целую штурмовую группу.

Бойцы Государственной пограничной службы ликвидировали ячейки российских оккупантов в Бахмуте, которые планировали перейти в наступление.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Увидеть Бахмут и умереть: пограничники продолжают "акцию минусования" оккупантов. Минометчики и аэроразведчики ГПСУ ликвидировали очаги захватчиков в Бахмуте, которые планировали перейти в наступление. Отследив место накопления и дождавшись сосредоточения определенного количества оккупантов в руинах, наши бойцы отработали минометами", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что враг потерял целую штурмовую группу: 7 двухсотых и 4 трехсотых.

Бои за Бахмут-последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 мая, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы полный захват Бахмута.

В Министерстве обороны Украины отрицали потерю Бахмута и заявили, что за город идут очень тяжелые бои.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский отметил, что украинские военные сейчас контролируют "незначительную часть Бахмута". Он понял, что Силы обороны Украины продолжают продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаются к взятию его "в тактическое окружение".

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