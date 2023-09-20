Дронт уже спалил не один десяток оккупантов.

Украинский ударный БПЛА из "Армии Дронов", который россияне называют "Бабой Ягой", бойцы ВСУ применяют преимущественно ночью. Днем его тестируют с новыми видами взрывчатки, говорится в сюжете ТСН.

Воины рассказывают, что эффект от применения этого дрона "ошеломительный": "Это смерть на крыльях ночи, как говорят".

Ночью указанный БПЛА применяют для того, чтобы быть менее заметными, он достаточно шумный.

Отмечается, что на такие дроны скидывается вся страна, и они свою задачу выполняют - жгут склады, автомобили россиян, минусуют живую силу.

"На фронте этот БПЛА четыре месяца и уже спалил не один десяток оккупантов, есть подбитая техника", - говорится в сюжете.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения среди личного состава приближаются к 274 тысячам солдат армии РФ.

Также РФ потеряла: танков - 4 635, боевых бронированных машин - 8 868, артиллерийских систем - 6 096, реактивных систем залпового огня - 779, средств противовоздушной обороны - 526.

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