Штурм завода продолжается.

В Мариуполе российские оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь", сосредоточившись на подрыве важного моста.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сегодня россияне сосредоточились на подрыве моста, по которому шла эвакуация, пытаясь максимально отрезать наших защитников от возможности выхода. Ад продолжается. Искренне надеюсь, что наших героев удастся спасти. Мы все в безвозмездном долге перед ними", – отметил он.

При этом Андрющенко опубликовал новое видео боев за "Азовсталь" с дрона.

Напомним, ранее спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник рассказал, что на Мариупольском направлении противник продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь" и при поддержке огня артиллерии и танков проводит штурмовые действия.

В Минобороны также предупредили об угрозе новых бомбовых ударов.

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