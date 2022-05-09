Оккупанты продолжают наступательную операцию в Восточной операционной зоне.

Авиация оккупантов за сутки нанесла более 50 ударов по объектам в Харьковской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге.

Он отметил, что за сутки оперативно-тактическая авиация российских оккупантов нанесла 48 ударов по объектам в Харьковской и Донецкой областях и дальняя авиация - пять ударов по объектам в Николаевской и Одесской областях.

По его словам, противник продолжает наступательную операцию в Восточной операционной зоне.

"Основная цель действий противника – полный контроль над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей и обеспечение устойчивости сухопутного коридора к временно оккупированной территории АР Крым", - подчеркнул он.

Мотузяник отметил, что за сутки наибольшая активность оккупантов наблюдалась на Донецком и Слобожанском направлениях.

По его словам, враг осуществляет огневое влияние фактически вдоль всей линии боевого столкновения и пытается бить вглубь украинских тылов.

Он подчеркнул, что враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и жилые районы украинских городов ракетно-авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами в Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.

Как сообщал УНИАН, оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области четырьмя ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион".