Российские захватчики сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка, в подвале которой прятались около 90 человек.

Ликвидирован пожар здания школы в селе Белогоровка Луганской области, возникший в результате вражеского обстрела, изъяты тела двух погибших людей.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"7 мая в 16:37 в смт Белогоровка Северодонецкого района в результате вражеского обстрела произошло попадание в здание школы с последующим возгоранием на площади около 300 кв. м. В 20:12 пожар ликвидирован. Подразделениями ГСЧС спасены 2 человека. Спасателями проведен разбор завалов. В настоящее время работы по разбору завалов приостановлены. Изъяты тела 2 погибших человек. Количество возможных жертв уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжение работ запланировано на 8 мая.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, российские захватчики сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка, в подвале которой прятались около 90 человек.

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